В Amazon Music появится генеративный плейлист Maestro для «умной» подборки музыки

Опубликовано 17 апреля 2024, 01:30
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В Amazon Music появится генеративный плейлист Maestro для «умной» подборки музыкиПодобрать можно будет любую музыку
Сервис Amazon Music запустил генеративный плейлист, как у Spotify. Генеративный плейлист Amazon называется Maestro и может подобрать практически любую музыку по различным запросам. Maestro может подбирать музыку, когда пользователь использует подсказки на естественном языке для создания любого плейлиста, «который только можно себе представить».
© Amazon
Как заявил сервис, уникальность функции — в возможности использовать звуки, действия, эмоции и даже эмодзи. Можно подобрать музыку по запросам «песни звучат как робот-эмодзи», «музыка, под которую целовались мои бабушка и дедушка» и многое другое.
В настоящий момент функция находится на этапе бета-тестирования и доступна небольшому кругу пользователей Android и iOS.