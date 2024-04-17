В Amazon Music появится генеративный плейлист Maestro для «умной» подборки музыки

Как заявил сервис, уникальность функции — в возможности использовать звуки, действия, эмоции и даже эмодзи. Можно подобрать музыку по запросам «песни звучат как робот-эмодзи», «музыка, под которую целовались мои бабушка и дедушка» и многое другое.

В настоящий момент функция находится на этапе бета-тестирования и доступна небольшому кругу пользователей Android и iOS.