В американской версии TikTok появилось управление темами для ленты

В настройках появились «ползунки», с помощью которых можно показать алгоритмам, какие тематики с наименьшим приоритетом, какие более интересны, а какие — самые интересные. Среди настраиваемых тематик искусство, танцы, мода и красота, еда и напитки, здоровье и фитнес, текущая повестка, юмор. Каждая тема лаконично описана.

Появятся ли подобные настройки в приложениях в других регионах, где представлена TikTok, не сообщается. Вероятно, такие «ползунки» для уточнения рекомендательных алгоритмов появились на фоне проблем TikTok в США.