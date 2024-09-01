В американской версии TikTok появилось управление темами для ленты

Опубликовано 01 сентября 2024, 13:301 мин.
В американской версии TikTok появилось управление темами для лентыПользователи смогут уточнять свои интересы
В американском приложении соцсети TikTok появились новые настройки рекомендаций, формируемых алгоритмами. Новые опции называются «Управление темами» и помогут более точно управлять своими предпочтениями.
В настройках появились «ползунки», с помощью которых можно показать алгоритмам, какие тематики с наименьшим приоритетом, какие более интересны, а какие — самые интересные. Среди настраиваемых тематик искусство, танцы, мода и красота, еда и напитки, здоровье и фитнес, текущая повестка, юмор. Каждая тема лаконично описана.
Появятся ли подобные настройки в приложениях в других регионах, где представлена TikTok, не сообщается. Вероятно, такие «ползунки» для уточнения рекомендательных алгоритмов появились на фоне проблем TikTok в США.