В аналоге Skype от Google можно будет сыграть в популярную настольную игру или включить любимую песню в Spotify

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В аналоге Skype от Google можно будет сыграть в популярную настольную игру или включить любимую песню в SpotifyА каким файлообменником пользуетесь вы?
За последние пару лет Google заметно «прокачала» свой аналог Zoom или Skype — Google Meet. Одним из последних подобных апдейтов стало то, что поисковый гигант объединил с данным сервисом свой другой проект — Duo.
Теперь же стало известно, что в Google Meet в ближайшее время появится ряд новых функций. Одна из них позволит пользователям играть в популярную настольную игру UNO прямо во время онлайн-беседы.
Вместе с тем сервис для видеоконференций получит более глубокую поддержку потоковых приложений, в том числе YouTube и Spotify. Все эти нововведения уже можно найти в свежем апдейте приложения под номером 2022.07.24. Скачать его можно прямиком из магазина Google Play Store.