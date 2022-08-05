В аналоге Skype от Google можно будет сыграть в популярную настольную игру или включить любимую песню в Spotify

Теперь же стало известно, что в Google Meet в ближайшее время появится ряд новых функций. Одна из них позволит пользователям играть в популярную настольную игру UNO прямо во время онлайн-беседы.

Вместе с тем сервис для видеоконференций получит более глубокую поддержку потоковых приложений, в том числе YouTube и Spotify. Все эти нововведения уже можно найти в свежем апдейте приложения под номером 2022.07.24. Скачать его можно прямиком из магазина Google Play Store.