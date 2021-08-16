В Android 12 добавят функцию управления смартфоном выражением лица

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В Android 12 добавят функцию управления смартфоном выражением лицаВыглядит как что-то из далёкого будущего
На прошлой неделе Google выпустила четвёртую бета-версию Android 12. Среди прочих нововведений обновления особенно выделяется апдейт приложения Android Accessibility Suite 12.0.0.
В нём появились новые вариант управления смартфоном — с помощью выражения лица. Для этого достаточно активировать в настройках пункт Camera Switches, сообщает XDA-Developers.
После этого пользователь сможет воспользоваться одним из шести «жестов»: открытием рта, улыбкой, поднятием брови, взглядом влево, взглядом вправо и взглядом вверх. Каждый из них можно назначить на определённое действие, выполняемое смартфоном.
Так, например, пролистывание влево можно назначить на взгляд влево, открытие уведомлений на открытие рта и т.д. Стоит отметить, что вполне вероятным кажется то, что на релизе Android 12 компания Google расширит перечень поддерживаемых выражений лица.