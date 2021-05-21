В Android 12 упростят загрузку приложений из сторонних магазинов
Сообщается, что в новой операционной системе Android 12 был обновлен специальный класс PackageInstaller.SessionParams. Благодаря ему разработчики смогут включить или отключить запрос на подтверждение установки программы, которые распространяются вне Google Play.
Был также оглашен список факторов, которые влияют на необходимость дополнительного подтверждения. Так, нужды в нем нет, если программа создана для Android 10 и новее, программа установки проходит процедуру обновления либо обновляет приложение, которое установила впервые, установка осуществляется в первый раз и установщик получил разрешение UPDATE_PACKAGES_WITHOUT_USER_ACTION. Отмечается, что обновлять и устанавливать программы из сторонних магазинов могут лишь те пользователи, которые в настройках разрешили “Установку из неизвестных источников”.