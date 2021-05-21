ferra.ru
Приложения
Сегодня в 09:14

В Android 12 упростят загрузку приложений из сторонних магазинов

Это выяснилось благодаря документации для разработчиков
В сети появилась документация для разработчиков от Google, благодаря которой выяснилось, что в Android 12 упростят загрузку приложений из сторонних магазинов.

Сообщается, что в новой операционной системе Android 12 был обновлен специальный класс PackageInstaller.SessionParams. Благодаря ему разработчики смогут включить или отключить запрос на подтверждение установки программы, которые распространяются вне Google Play.

Reload
1 / 2

Был также оглашен список факторов, которые влияют на необходимость дополнительного подтверждения. Так, нужды в нем нет, если программа создана для Android 10 и новее, программа установки проходит процедуру обновления либо обновляет приложение, которое установила впервые, установка осуществляется в первый раз и установщик получил разрешение UPDATE_PACKAGES_WITHOUT_USER_ACTION. Отмечается, что обновлять и устанавливать программы из сторонних магазинов могут лишь те пользователи, которые в настройках разрешили “Установку из неизвестных источников”.