В Android 12 упростят загрузку приложений из сторонних магазинов

Был также оглашен список факторов, которые влияют на необходимость дополнительного подтверждения. Так, нужды в нем нет, если программа создана для Android 10 и новее, программа установки проходит процедуру обновления либо обновляет приложение, которое установила впервые, установка осуществляется в первый раз и установщик получил разрешение UPDATE_PACKAGES_WITHOUT_USER_ACTION. Отмечается, что обновлять и устанавливать программы из сторонних магазинов могут лишь те пользователи, которые в настройках разрешили “Установку из неизвестных источников”.