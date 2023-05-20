В Android 14 появилась возможность перемещать картинки, музыку и видео между приложениями

В Android 13 можно было переместить картинки, музыку, видео, текст только между открытыми и активными приложениями — в режиме разделённого экрана. Сейчас перетаскивать контент можно между даже закрытыми приложениями.

По словам пользователя Twitter @Nail_Sadykov, теперь контент можно будет перемещать по всей системе. Улучшенная функция перетаскивания позволит перемешать данные и на домашний экран и даже при открытии другого приложения.