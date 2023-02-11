В Android 14 появится функция клонирования любых приложений

Android 14 получит редизайн, ОС адаптируют под складные смартфоны и гаджеты с большим экраном. К тому же у пользователей появится возможность масштабировать интерфейс приложений и увеличивать размер шрифта.

Кроме того, в новой системе появится функционал для клонирования приложений. Раньше это было возможно только в отношении WhatsApp, но теперь пользователи смогут создавать копии любых мессенджеров и других приложений и использовать отдельный аккаунт для каждой копии.

Разделы Безопасность» и «Конфиденциальность» будет объединены. В Android 14 контроль за старыми приложениями будет усилен: система будет блокировать инсталляцию старых приложений без установленных патчей безопасности.

Также в Android 14 появится новый режим энергосбережения под названием Adaptive Battery.

Сейчас предварительную версию Android 14 можно установить только на линейку смартфонов Google Pixel. К марту 2023 года разработчики должны выпустить несколько параллельных бета-версий, а к июню должна выйти стабильная версия.

Как сообщается, полноценный релиз Android 14 состоится в августе-сентябре 2023.