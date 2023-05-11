В Android 14 появится возможность переключаться между дальним и быстрым диапазонами Wi-Fi

Если есть задача сделать из смартфона маршрутизатор, пользователь сможет выбирать между частотой 2,4 ГГц, имеющую наиболее оптимальную совместимость со множеством устройств и широкое покрытие, но невысокую скорость. Частота 5 ГГц, напротив, имеет более высокую скорость, но меньшее покрытие и небольшое количество поддерживающих устройств.

Чтобы упростить выбор диапазона при использовании смартфона как точки доступа Wi-Fi, в Android 14 Beta 2 появилась опция «скорость и совместимость», которая позволит пользователям выбрать подходящую полосу частот в соответствии с задачами.

«Выпущена операционная система Android 14 Beta 2, помимо исправления некоторых ошибок, в ней также добавлены некоторые новые функции, одна из которых позволяет пользователям выбирать частотный диапазон точек доступа Wi-Fi. Эта функция в настоящее время скрыта, и её необходимо включить вручную на устройствах с root-доступом», — сказано в материале портала FBM.