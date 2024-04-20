В Android 15 может появиться карантин приложений для усиления защиты от вирусов

На это обратил внимание обозреватель портала Android Authority. Страница функции Quarantined Apps скрыта от пользователей, но опция её активации в настройках тестовой сборки Android 14 QPR2 Beta 1 присутствует. Пока речь идёт только о бета-тестировании карантина, для работы которого будут использоваться те же API, что уже задействуется в Android для приостановки работы приложений.

Предположительно, Quarantined Apps будет работать так же, как инструмент Google Digital Wellbeing, который переводит приложения в замороженное состояние во избежание несовместимости и багов. И, хотя помещённое в карантин приложение будет отображаться на домашнем экране, в лончере и настройках, окна таких аппов буду скрываться, уведомления блокироваться, активность и процессы — приостанавливаться.

Выйдет новая функция в рамках Android 15 или в других версиях ОС, пока неизвестно.