В Android 15 появится функция автоматической регулировки вибрации

Ранее об этом говорили инсайдеры, а сама Google не давала особой информации. И внезапно оказалось, что функция автоматической регулировки вибрации появилась в Android, но пока только на смартфонах Pixel 7 Pro и 8 Pro.

Существо функции заключается в том, что смартфон будет регулировать вибрацию в зависимости от окружающей обстановки. Согласно описанию, адаптивная вибрация «автоматически регулирует вибрации вашего телефона в зависимости от вашего окружения с помощью микрофона и других датчиков». Датчики будут определять «уровень звука и контекста». При этом в целях сохранения конфиденциальности «данные не записываются».

Возможно, адаптивная вибрация позже появится и на всех Android-смартфонах, а настройка будут осуществляться по общей логике. Однако каких-либо комментариев от разработчиков пока не поступало.