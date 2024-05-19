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Приложения
Опубликовано 19 мая 2024, 12:00
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В Android 15 появится функция автоматической регулировки вибрации

Но пока только в Pixel 7 Pro и 8 Pro
На днях Google представила бета-версию операционной системы Android 15. К этой ОС анонсировано множество новых функций, о которых вендор рассказывал вскользь или подробно. Но в Android 15 появилась ещё одна неанонсированная функция — адаптивная вибрация.
В Android 15 появится функция автоматической регулировки вибрации
© Samuel Angor / Unsplash

Ранее об этом говорили инсайдеры, а сама Google не давала особой информации. И внезапно оказалось, что функция автоматической регулировки вибрации появилась в Android, но пока только на смартфонах Pixel 7 Pro и 8 Pro.

Существо функции заключается в том, что смартфон будет регулировать вибрацию в зависимости от окружающей обстановки. Согласно описанию, адаптивная вибрация «автоматически регулирует вибрации вашего телефона в зависимости от вашего окружения с помощью микрофона и других датчиков». Датчики будут определять «уровень звука и контекста». При этом в целях сохранения конфиденциальности «данные не записываются».

Возможно, адаптивная вибрация позже появится и на всех Android-смартфонах, а настройка будут осуществляться по общей логике. Однако каких-либо комментариев от разработчиков пока не поступало.