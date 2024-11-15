В Android 15 QPR2 появится терминал для запуска Linux-приложений

По словам Рахмана, современные смартфоны обладают достаточной вычислительной мощностью для запуска даже настольных приложений для Linux. Но раньше для этого не было возможности. Теперь же — вероятно, в рамках популяризации Android — разработчики этой ОС стремятся создать бесшовный опыт для пользователей обеих платформ.

Инсайдер установил на смартфон приложение Терминал, которые активировал в настройках: «нужно найти пункт Система, перейти в Параметры для разработчиков и включить опцию Среда разработки Linux. Новый функционал рассчитан на опытных пользователей и разработчиков, поэтому для работы с терминалом нужны навыки. К тому же функция пока тестовая и может «вылететь», так и не запустившись.