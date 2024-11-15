Приложения
Опубликовано 15 ноября 2024, 21:00
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В Android 15 QPR2 появится терминал для запуска Linux-приложений

Для бесшовного опыта
Знаменитый инсайдер и обозреватель, тестировщик портала Android Authority Мишаал Рахман рассказал, что в кодовой базе Android 15 QPR2 появилась функция активации терминала для запуска на Android Linux-приложений.
В Android 15 QPR2 появится терминал для запуска Linux-приложений

© Mishaal Rahman / Android Authority

По словам Рахмана, современные смартфоны обладают достаточной вычислительной мощностью для запуска даже настольных приложений для Linux. Но раньше для этого не было возможности. Теперь же — вероятно, в рамках популяризации Android — разработчики этой ОС стремятся создать бесшовный опыт для пользователей обеих платформ.

Инсайдер установил на смартфон приложение Терминал, которые активировал в настройках: «нужно найти пункт Система, перейти в Параметры для разработчиков и включить опцию Среда разработки Linux. Новый функционал рассчитан на опытных пользователей и разработчиков, поэтому для работы с терминалом нужны навыки. К тому же функция пока тестовая и может «вылететь», так и не запустившись.

© Mishaal Rahman / Android Authority

Рахман предупредил, что после включения указанной опции в списке приложений появляется новое приложение Терминал. Но сколько он ни пытался запустить виртуальную машину, у него ничего не получилось.

«Однако я уже точно знаю, как это будет работать, поскольку ранее я писал о том, что новое приложение Terminal позволит вам запускать приложения Linux на Android, как и Chrome OS. Приложение Terminal будет загружать, настраивать, запускать и взаимодействовать с экземпляром Debian (популярного дистрибутива Linux) на виртуальной машине», — отметил автор.

Источник:Android Authority
Автор:Андрей Кадуков
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