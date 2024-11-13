В Android 15 QPR2 появится возможность по-своему настраивать режим «Не беспокоить»Можно будет создавать разные варианты режима
На сегодняшний день у этого режима уже существуют известные настройки, но разработчики Android пошли дальше: появится возможность создавать несколько вариантов режима. Как пишут инсайдеры, хотя уже и существует возможность настраивать этот режим на работу по расписанию или отправку определённых оповещений, невозможно создать несколько версий режима «Не беспокоить» с разными правилами в соответствии с потребностями конкретного пользователя.
Как раз это и будет исправлено: можно будет создавать множество различных режимов, каждый со своим значком, названием, триггером активации, настройками отображения и уведомлений. Переключать режимы можно будет в приложении «Настройки» или на новой панели «Быстрые настройки режимов». При создании пользовательского режима можно будет выбрать один из 40 различных значков, и выбранный значок будет отображаться в строке состояния, на экране блокировки и на постоянно включённом дисплее при активации режима.