В Android 16 появится функция настройки сочетания клавиш для системных действий

Начнёт компания с разработки настройки сочетаний клавиш в Android 16. В Android уже есть большой набор сочетаний клавиш, позволяющих перемещаться по пользовательскому интерфейсу и выполнять различные действия. Однако по умолчанию ОС не позволяет изменять эти сочетания клавиш, и доступны только сторонние приложения для аппаратного ремапинга (переназначения), которые имеют свои ограничения.

Для полноценного изменения сочетаний клавиш требуется root-доступ. Google намерена изменить эту ситуацию и дать пользователям возможность настраивать сочетания клавиш для системных действий.

Инсайдеры уточняют, что в одном из будущих выпусков Android может появиться «родное меню настройки сочетаний клавиш». В релизе Android 16 Beta 1 уже есть свидетельства наличия такого меню, хотя оно ещё не функционирует.

«Судя по всему, Google добавит кнопку в существующее меню сочетаний клавиш, чтобы запустить новый режим настройки. Этот режим позволит вам назначать сочетания клавиш, которые ещё не используются», — сказано в материале.