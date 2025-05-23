В Android 16 появится возможность изменять размер плиток быстрых настроек

Сейчас, если сделать плитку быстрых настроек меньше, то сопроводительный текст исчезнет. Но Google изменит это, добавив возможность изменять размер плиток без полной потери информативности.

При нажатии на маленькую плитку, её название будет мигать в поле активных приложений в нижней части меню быстрых настроек. Как отмечают инсайдеры, это не так хорошо, как если бы название отображалось на самой плитке, что позволяет сразу видеть, что пользователь нажимает. Тем не менее инсайдеры считают это компромиссом.

Google выпустила первую бета-версию Android 16 QPR1 с обновлённой панелью быстрых настроек, предлагая установить её на телефон Pixel для проверки улучшений. Однако, рекомендуется не использовать данное ПО на основном устройстве из-за возможных ошибок.