В Android 16 появятся «плавающие» приложения по аналогии с чатами

Суть использования в том, что можно настроить маленькое окно, которое выводится поверх других приложений и позволяет быстро просматривать сообщения от своих контактов или отвечать на них. Возможно, кто-то сталкивался с такой функций, когда на смартфоне чаты из Telegram или другого мессенджера становятся маленьким окошком-«пузырём», всегда находящимся перед глазами — не нужно искать иконку приложения на страницах экрана.

Но теперь Google заявила, что пойдёт дальше, поскольку внедрит поддержку «пузырей» для всех приложений. Можно будет настроить любой апп для выведения поверх экрана.

Рахман пишет, что пока не знает, как новая функция будет работать, потому что реализация bubbles API — трудоёмкий процесс. И вряд ли такая функция появится в Android 15, хотя и запускается в бета-версии Android 15 QPR1 Beta 2.

По мнению инсайдера, «пузыря для всего» не стоит ждать раньше выхода Android 16. И такая функция «не удивит» пользователей смартфонов, зато может оказать заметное влияние на пользовательский опыт на планшетах, так как предоставит «приличный опыт многозадачности даже без окон рабочего стола».