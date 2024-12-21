В Android 16 приложение для заметок Google Keep больше не получится удалить

Опубликовано 21 декабря 2024, 21:001 мин.
В Android 16 приложение для заметок Google Keep больше не получится удалитьОно станет системным
Во второй предварительной версии Android 16 произойдут принципиальные изменения, связанные с сервисными приложениями Google. В частности, известно о том, что в Android 16 приложение для заметок Google Keep станет системным — удалить его уже не получится.
© Google / PCMag
Сейчас Keep можно удалить из системы наряду с другими приложениями, несмотря на то, что это сервисное приложение Google. Но компания намерена добавить в Google Keep возможность делать с его помощью заметки при активированном экране блокировки: можно будет быстро писать заметки, не разблокируя телефон. А это потребует «вшить» приложение в ОС.
Однако для экономии памяти Google Keep, как и другие системные приложения, можно отключить и активировать для него спящий режим.
Источник:PhoneArena
Автор:Андрей Кадуков
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