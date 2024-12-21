В Android 16 приложение для заметок Google Keep больше не получится удалить

Сейчас Keep можно удалить из системы наряду с другими приложениями, несмотря на то, что это сервисное приложение Google. Но компания намерена добавить в Google Keep возможность делать с его помощью заметки при активированном экране блокировки: можно будет быстро писать заметки, не разблокируя телефон. А это потребует «вшить» приложение в ОС.

Однако для экономии памяти Google Keep, как и другие системные приложения, можно отключить и активировать для него спящий режим.