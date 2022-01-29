В Android и iPhone на смартфонах европейских политиков нашли шпионские вирусы

МИД Финляндии инициировало расследование, в ходе которого выяснилось, что шпион был установлен и на Android-устройствах, и на айфонах. При этом кампания по шпионажу больше не активна.

По сообщениям, важная информация не была украдена, потому что на смартфонах хранились только данные с шифром секретности «4». Это самый низкий уровень.

«Однако стоит отметить, что даже если информация не является непосредственно секретной, сама информация и её источник могут быть предметом дипломатической тайны», — говорится в сообщении пресс-службы Министерства иностранных дел Финляндии.