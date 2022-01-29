В Android и iPhone на смартфонах европейских политиков нашли шпионские вирусы

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В Android и iPhone на смартфонах европейских политиков нашли шпионские вирусыИзвестный Pegasus
Министерство иностранных дел Финляндии заявило, что на телефонах ряда европейских дипломатов была обнаружена шпионская программа Pegasus израильской компании NSO Group, известной продажей своих продуктов различным спецслужбам.
МИД Финляндии инициировало расследование, в ходе которого выяснилось, что шпион был установлен и на Android-устройствах, и на айфонах. При этом кампания по шпионажу больше не активна.
По сообщениям, важная информация не была украдена, потому что на смартфонах хранились только данные с шифром секретности «4». Это самый низкий уровень.
«Однако стоит отметить, что даже если информация не является непосредственно секретной, сама информация и её источник могут быть предметом дипломатической тайны», — говорится в сообщении пресс-службы Министерства иностранных дел Финляндии.
Источник: The Record