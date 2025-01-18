В Android появится функция ответов на фото и видео

При клике на медиафайлы появятся реакции эмодзи и возможность оставить комментарий. Ответы на эти комментарии будут видны в основном чате. Эта функция «является следующим шагом в развитии Google Сообщений, которое уже получило поддержку RCS и другие обновления, такие как возможность отправки больших вложений изображений высокого разрешения».

Инсайдеры изучили APK-файл обновлённого приложения Google Messages и рассказали, как может работать новая функция. Реагировать на вложение можно будет прямо в окне присланного медиа, а не нажимать на него в полной сводке чата. Но главная особенность — возможность оставлять комментарии, а также нажимать на значок беседы в левом нижнем углу, чтобы просмотреть поток существующих комментариев вместо того, чтобы искать их по отдельности в общем чате.

Когда функция будет доступна для широкой аудитории, и будет ли выглядеть так, как описывают инсайдеры, пока неизвестно.