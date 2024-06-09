В Android появится отслеживание геолокации детей на карте

Опубликовано 09 июня 2024, 15:45
1 мин.
В Android появится отслеживание геолокации детей на картеДля удобного контроля за детьми без сторонних решений
Компания Google анонсировала новую функцию в Android для удобного отслеживания детей в предустановленных картах на смартфоне.
© Ferra.ru
Следующее обновление Android принесёт в приложение «Найти устройство» новую функцию под названием Family devices, или «Устройства семьи». Пользователи с активным родительским контролем смогут видеть в Google Картах не только геолокацию своего ребёнка с точностью до нескольких метров, но и изменение его местоположения в режиме реального времени. Также родители смогут отслеживать оставшийся заряд батареи и ещё ряд данных.
Как объясняют инсайдеры из 9to5Google со ссылкой на разработчиков Android, новая функция позволит следить за детьми без сторонних приложений и девайсов.
Источник:9to5Googe
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#дети,