В Android появится отслеживание геолокации детей на карте

Следующее обновление Android принесёт в приложение «Найти устройство» новую функцию под названием Family devices, или «Устройства семьи». Пользователи с активным родительским контролем смогут видеть в Google Картах не только геолокацию своего ребёнка с точностью до нескольких метров, но и изменение его местоположения в режиме реального времени. Также родители смогут отслеживать оставшийся заряд батареи и ещё ряд данных.

Как объясняют инсайдеры из 9to5Google со ссылкой на разработчиков Android, новая функция позволит следить за детьми без сторонних приложений и девайсов.