В Android появится система безопасности, похожая на защиту от слежки в iOS 15

По логике работы функция «Защита от отслеживания для Android» похожа на такую же защиту от слежки в iOS 15 «Защита от отслеживания», но с некоторыми ограничениями. Функция от DuckDuckGo будет работать по принципу брандмауэра и фильтровать взаимодействие между любым приложением, установленным на смартфоне, и сетью.

Будут отфильтровываться все попытки слежения со стороны рекламных трекеров и маркеров, следящих за пользователем и обменивающихся между собой информацией об активности пользователя. Можно также просмотреть весь список трекеров, которые в реальном времени пытаются установить за пользователем слежку.

Функция «Защита от отслеживания», начиная с iOS 15, работает по схожему принципу, но блокирует все активности приложений, тогда как функция в браузере DuckDuckGo имеет ограничения — будут блокироваться только трекеры, которые известны разработчикам сервиса. При этом список таких приложений будет постоянно обновляться.

Как отмечается, сейчас функция находится на этапе бета-тестирования.