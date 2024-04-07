В Android появится встроенный определитель номера

Когда пользователь увидит пропущенный вызов от неизвестного номера и захочет понять, кто звонил, прежде чем перезвонить, либо намеренно пропустит вызов не от контактов, сможет это сделать непосредственно в списке вызовов. База номеров, проиндексированных Google, идентифицирует звонящего, даже если его нет в контактах. Но это будут только официальные номера компаний, проиндексированные Google и внесённые в соответствующую базу.

Но если звонок от частного лица — вот здесь и проявляется ограниченность этой функции, — база Google не определит звонящего. Тогда на помощь приходит кнопка поиска, по нажатии на которую выпадает список приложений для поиска номера в Google. На панели под списком вызовов будет кнопка для активации функции Lookup, по нажатии на которую пользователь сможет попробовать найти номер в поисковике Google.