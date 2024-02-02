В Android появятся полноэкранные уведомления о необходимости обновить приложение

Речь идёт о полноэкранных страницах с надписями «Доступно обновление» и «Чтобы использовать это приложение, загрузите последнюю версию». Ниже на странице расположатся название приложения и подробности — под строкой «Что нового в обновлении». Для пользователей предусмотрены две кнопки — «Подробнее» и «Обновить».

Это новый инструмент Android, облегчающий разработчикам поддержку актуальных версий их продуктов и обеспечение совместимости с текущей версией устройств и сборок ОС пользователей.