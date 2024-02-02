В Android появятся полноэкранные уведомления о необходимости обновить приложение

Опубликовано 02 февраля 2024, 09:00
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В Android появятся полноэкранные уведомления о необходимости обновить приложениеДля облегчения жизни и разработчиков, и пользователей
В блоге разработчиков Google Android Developers Blog появилась информация о будущих уведомлениях, с помощью которых разработчики приложений смогут предупреждать пользователей о необходимости установить обновление.
Речь идёт о полноэкранных страницах с надписями «Доступно обновление» и «Чтобы использовать это приложение, загрузите последнюю версию». Ниже на странице расположатся название приложения и подробности — под строкой «Что нового в обновлении». Для пользователей предусмотрены две кнопки — «Подробнее» и «Обновить».
Это новый инструмент Android, облегчающий разработчикам поддержку актуальных версий их продуктов и обеспечение совместимости с текущей версией устройств и сборок ОС пользователей.
Источник:Android Police
Автор:Андрей Кадуков