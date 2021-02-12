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Сегодня в 14:34
В Android-приложении Google появится встроенный переводчик
Компания продолжает делать жизнь обычных пользователей лучше
В последние несколько дней вокруг витает множество слухов о внутренних разработках Google. И если об Android 12 было сказано достаточно, то о том, как изменится Android-приложение поискового гиганта, ещё можно поговорить.
Так, уже совсем скоро Google App научится переводить текста не обращаясь для этого к сторонним решениям. По данным 9to5Google, данное нововведение является логичным продолжением недавних масштабных изменений приложения Google.
Но как скоро новая функция станет доступна обычным пользователям? В самое ближайшее время. Точные сроки вряд ли получится назвать, т.к. Google выпускает обновления «волнами». Но уже сегодня первая волна людей, использующих приложение поискового гиганта для Android, сможет попробовать встроенный в сервис переводчик.