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В Android-версии Apple Music появился «суперзвук»Компания не стала обделять адептов «зелёного робота»
7 июня, на WWDC 2021, Apple представила множество интересных функций для Apple Music. И вот, уже сейчас она доступны не только на iOS, но также и на Android.
В первую очередь речь идёт о таких возможностях, как прослушивание музыки без потери качества (lossless) и пространственном аудио (spatial audio), пишет 9to5Google. Вместе с ними есть и ряд других, более мелких улучшений.
Отметим, что пока что для получения доступа к новым функциям, необходимо подписаться на бета-канал Apple Music в Google Play — в стабильной версии приложения они пока что недоступны. Но уже совсем скоро доступ к ним смогут получить и пользователи стабильной версии сервиса.