В Android-версии Firefox появится поддержка расширений

Ожидается, что окончательная дата запуска будет объявлена в начале сентября, но можно с уверенностью говорить о том, что релиз состоится до конца года.

В течение последних нескольких лет Firefox для Android официально поддерживал небольшое подмножество расширений, пока команда Mozilla сосредоточила усилия на улучшении основного функционала браузера.

Теперь компания создала инфраструктуру, необходимую для поддержки открытой экосистемы расширений на Firefox для Android.

Для поддержки разработчиков дополнительного функционала, Mozilla создаст новые руководства, ресурсы и проведёт мероприятия для сообщества, чтобы помочь в переходе к управляемой многопроцессорной среде, такой как Android.