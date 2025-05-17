В Android-версии Gmail появилась закреплённая панель быстрых ответов

По словам инсайдеров, это улучшает удобство использования, хотя чуть уменьшает экран. Обновление также «сигнализирует о конце интерфейса быстрого ответа, который был похожим на чат».

Новая панель инструментов позволяет быстро выполнять обычные действия, такие как ответы и пересылка, оставаясь на виду по умолчанию. Причём раньше эта же панель появлялась только после прокрутки к концу письма. «Многие жесты остаются прежними, но попадание в инструментарий стало проще благодаря нововведению», — пишут обозреватели.

Также отмечается, что панель быстрого ответа доступна ещё не для всех аккаунтов, но уже поэтапно распространяется.