В Android-версии Gmail появилась закреплённая панель быстрых ответов

Опубликовано 17 мая 2025, 13:301 мин.
В Android-версии Gmail появилась закреплённая панель быстрых ответовРаньше для вызова панели нужно было прокручивать интерфейс
Инсайдеры из 9to5Google рассказали, что Google внедрила новую статичную панель быстрых ответов в приложении Gmail для Android, изменив интерфейс быстрого ответа для облегчения доступа к действиям «Ответить», «Переслать» и использованию эмодзи.
© Google / 9to5Google
По словам инсайдеров, это улучшает удобство использования, хотя чуть уменьшает экран. Обновление также «сигнализирует о конце интерфейса быстрого ответа, который был похожим на чат».
Новая панель инструментов позволяет быстро выполнять обычные действия, такие как ответы и пересылка, оставаясь на виду по умолчанию. Причём раньше эта же панель появлялась только после прокрутки к концу письма. «Многие жесты остаются прежними, но попадание в инструментарий стало проще благодаря нововведению», — пишут обозреватели.
Также отмечается, что панель быстрого ответа доступна ещё не для всех аккаунтов, но уже поэтапно распространяется.