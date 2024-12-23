В App Store обнаружено более 200 «детских» приложений, опасных для детей

Исследование проводилось в течение 24 часов, и его результаты оказались тревожными — многие из этих приложений предназначены для детей от 4 лет и старше, но в реальности содержат чаты с незнакомцами, неподобающий контент, а также приложения для оценки внешности с помощью искусственного интеллекта.

Особое внимание исследователи обратили на приложения с возрастными рейтингами 4+, 9+ и 12+, относящиеся к «рискованным» категориям, таким как чаты, игры, бьюти-приложения и диеты. В ходе исследования были обнаружены как минимум 24 опасных игр и 9 приложений для общения с незнакомцами, которые были представлены как безопасные для детей. Также были выявлены 40 приложений для неограниченного доступа в интернет, 75 приложений, связанных с красотой и снижением веса, 28 с играми о преступности. В сумме эти приложения были скачаны более 550 миллионов раз.

Отчет призывает Apple усилить меры безопасности для детей в App Store, предложив использовать сторонних рецензентов для проверки возрастных рейтингов приложений. Также говорится о необходимости сделать процесс оценки приложений более прозрачным для пользователей.