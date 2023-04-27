В App Store обнаружили поддельные версии ChatGPT

00:44, 27 апреля 2023
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В App Store обнаружили поддельные версии ChatGPTОпасные для пользователей
Исследователь информационной безопасности Алекс Клебер предупредил, что в магазине приложений App Store для компьютеров Mac появились платные фейковые копии чат-бота ChatGPT.
К скачиванию предлагаются приложения, заимствующие дизайн бота от Open AI, имеющие платный функционал, но даже не с ежемесячной, а еженедельной подпиской. Причём в некоторых приложениях уведомление с требованием оплаты подписки перекрывает весь экран и мешает закрыть приложение.
Занимаются этим одни и те же разработчики с материнской компанией в Пакистане. В частности, это студии Pixelsbay и ParallelWorld.
Эксперт отметил, что эти приложения опасны для пользователей и следует внимательно выбирать приложения чат-ботов.