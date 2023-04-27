В App Store обнаружили поддельные версии ChatGPT

К скачиванию предлагаются приложения, заимствующие дизайн бота от Open AI, имеющие платный функционал, но даже не с ежемесячной, а еженедельной подпиской. Причём в некоторых приложениях уведомление с требованием оплаты подписки перекрывает весь экран и мешает закрыть приложение.

Занимаются этим одни и те же разработчики с материнской компанией в Пакистане. В частности, это студии Pixelsbay и ParallelWorld.

Эксперт отметил, что эти приложения опасны для пользователей и следует внимательно выбирать приложения чат-ботов.