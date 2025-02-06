В App Store обнаружили приложения с вирусом, крадущие данные

Вирус в этих приложениях способен сканировать фотографии в библиотеке iPhone, чтобы искать фразы для восстановления криптовалютных кошельков. Вредоносный модуль для Android работает схожим образом, использует технологию распознавания текста (OCR) и отправляет данные на сервер. Это ПО также может анализировать изображения в галерее и извлекать информацию, соответствующую ключевым словам, полученным с командного сервера.

В исследовании указано, что несколько приложений с вирусами нацелены на пользователей в Европе и Азии. Некоторые из них работали с вредоносным кодом без ведома разработчиков, что могло привести к тому, что они не были выявлены строгими правилами App Store. Некоторые приложения, такие как сервисы доставки еды, выглядели легитимными, в то время как другие пытались заманить пользователей, предлагая услуги с использованием ИИ.