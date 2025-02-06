Приложения
Опубликовано 06 февраля 2025, 20:24
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В App Store обнаружили приложения с вирусом, крадущие данные

О криптовалютных кошельках
В App Store были обнаружены приложения с вирусом, которые могут красть личные данные пользователей. Специалисты «Лаборатории Касперского» сообщили о найденном вирусе, который, по их словам, является первым известным случаем такого рода в официальном магазине приложений Apple. Вредоносная программа сканирует снимки экрана на наличие ключевых данных, что нарушает конфиденциальность пользователей.
В App Store обнаружили приложения с вирусом, крадущие данные

© Ferra.ru

Вирус в этих приложениях способен сканировать фотографии в библиотеке iPhone, чтобы искать фразы для восстановления криптовалютных кошельков. Вредоносный модуль для Android работает схожим образом, использует технологию распознавания текста (OCR) и отправляет данные на сервер. Это ПО также может анализировать изображения в галерее и извлекать информацию, соответствующую ключевым словам, полученным с командного сервера.

В исследовании указано, что несколько приложений с вирусами нацелены на пользователей в Европе и Азии. Некоторые из них работали с вредоносным кодом без ведома разработчиков, что могло привести к тому, что они не были выявлены строгими правилами App Store. Некоторые приложения, такие как сервисы доставки еды, выглядели легитимными, в то время как другие пытались заманить пользователей, предлагая услуги с использованием ИИ.