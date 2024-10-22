В App Store появилось новое приложение Сбера — Бюджет Онлайн

В продукте собраны привычные функции Сбера, для входа в приложение нужен номер действующей карты банка. Из нового — обновлённый дизайн входа в приложение, который уже реализован в версии продукта для пользователей Android.

В Сбере предупредили о важности как можно более скорой загрузки нового приложения, поскольку это гарантия цифровой безопасности. К тому же устаревшие версии под номерами 12.15, 14.3 и 14.11 скоро будут отключены.

В Сбере предупредили, что тогда подключить приложение получится только через офис банка или с помощью выездного сервиса.