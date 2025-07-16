В Apple Картах после обновления до iOS 26 появится функция «Посещённые места»

Однако эта функция доступна по только запросу, поскольку защищена сквозным шифрованием, и пока доступна только в США. В бета-тестировании могут возникать ошибки.

Для доступа к «Посещённым местам» нужно открыть Apple Maps, нажать на профиль, выбрать «Места» и «Посещённые места». Здесь можно просматривать места по категориям и городам, сохранять их в путеводителе, добавлять заметки, оценивать и удалять. Если Apple Maps ошибается с местоположением, можно нажать «Неверное местоположение» и выбрать другое место или заведение.

Как сообщает портал 9to5Mac, функция «Посещённые места» будет полезна для планирования поездок, особенно в новых городах: маршрут будет сохранён для повторного посещения. Функция интегрирована с iPhone, обеспечивает безопасность данных и работает в фоновом режиме.

«В приложении Apple Карты функция "Посещённые места" помогает пользователям запоминать места, где они побывали. Пользователи могут настроить iPhone так, чтобы он определял, находятся ли они в каком-либо месте, например в ресторане или магазине, и отображал все посещённые места в приложении Карты. Функция "Посещённые места" защищена сквозным шифрованием, и Apple не может получить к ней доступ», — сказано в описании функции на сайте Apple.