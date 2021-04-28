В Apple хотели портировать свой мессенджер с iOS на Android

Такую идею продвигал старший вице-президент компании по интернет-сервисам и программному обеспечению Эдди Кью. Но в конечном итоге она была отвергнута более вышестоящим руководством, сообщает The Verge.

Что интересно, такие разговоры проходили на фоне слухов о покупке компанией Google мессенджера WhatsApp. Тогда инсайдеры сообщали, что поисковый гигант намерен выкупить сервис за 1 млрд долларов.

Как известно, в конечном итоге WhatsApp купил Facebook, а iMessage так и не появился за пределами экосистемы Apple.