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В Apple хотели портировать свой мессенджер с iOS на Android
Но в конечном итоге идею даже не взяли на реализацию
Противостояние Apple и Epic Games в суде раскрывает всё новые подробности о прошлом яблочной корпорации. На этот раз стало известно, что ещё в 2013 году в Apple хотели портрировать мессенджер iMessage с iOS на Android.
Такую идею продвигал старший вице-президент компании по интернет-сервисам и программному обеспечению Эдди Кью. Но в конечном итоге она была отвергнута более вышестоящим руководством, сообщает The Verge.
Что интересно, такие разговоры проходили на фоне слухов о покупке компанией Google мессенджера WhatsApp. Тогда инсайдеры сообщали, что поисковый гигант намерен выкупить сервис за 1 млрд долларов.
Как известно, в конечном итоге WhatsApp купил Facebook, а iMessage так и не появился за пределами экосистемы Apple.