В Apple Music появится караоке

Режим караоке называется Apple Music Sing и будет доступен для подписчиков сервиса Apple Music. Караоке будет работать в iPad и iPhone, а также в телевизорах Apple TV 4K последнего поколения, выпущенных в 2022 году.

Как отмечается, с помощью режима караоке можно будет регулировать голос, петь дуэтом и добавлять бэк-вокал. «Мы уже знаем, что наши пользователи по всему миру подпевают своим любимым песням. Поэтому мы хотели развить это направление, чтобы обеспечить большее вовлечение в музыку. Это действительно очень весело, нашим клиентам понравится», — рассказал вице-президент Apple по продуктам Apple Music и Beats Оливер Шуссер.