В Apple признались, что рассматривали возможность загрузки приложений на iPhone в обход App Store

По словам Федериги, они должны убедиться, что всё правильно делают в отношении своих пользователей. Отмечается, что появления альтернативных источников загрузки приложений ожидали в бета-версии iOS 17 сразу после конференции WWDC23, а анонсирования — на самом мероприятии. Но ничего этого не произошло.

При этом вице-президент Apple уклонился от прямого вопроса Грубера о сроках реализации такой возможности. Но известно, что Евросоюз поставил условие для продажи iPhone на своей территории: Apple должна реализовать такой функционал до начала 2024 года, чтобы «вписаться» в европейские законы.

Возможно, вендор представит возможность альтернативной загрузки осенью 2023 года — во время релиза iOS 17.