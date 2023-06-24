В августе YouTube введёт новые правила для жёсткой борьбы с плагиатом

В августе YouTube введёт новые правила для жёсткой борьбы с плагиатомПрежде всего это касается фан-каналов
YouTube начал усиленно бороться с плагиатом и копированием популярных каналов. Если раньше видеохостинг ограничивал показ видео, в которых содержались заимствованные музыка или кадры, то с 21 августа сервис введёт новые правила для тотальной борьбы с плагиатом и даже просто неуникальным контентом.
Особенно это касается развивающихся каналов, которые подражают популярным и охватывают таким образом аудиторию. Такие каналы могут значиться как «фан-каналы», но, по сути, это копиисты, буквально плодящие неуникальный контент.
Согласно новым правилам, нельзя будет повторять заставку, оформление и описание известных каналов, не говоря о публикации заимствованных или слегка изменённых видео или музыки.
При этом фан-каналы как таковые не запрещаются, но YouTube проведёт чёткую грань между «обожанием» и копией. Чтобы канал не оказался заблокированным, владельцам фан-каналов придётся это отмечать в описании, чтобы пользователи понимали, что перед ними не оригинальный канал и не первоисточник контента.