В августе YouTube введёт новые правила для жёсткой борьбы с плагиатом

Особенно это касается развивающихся каналов, которые подражают популярным и охватывают таким образом аудиторию. Такие каналы могут значиться как «фан-каналы», но, по сути, это копиисты, буквально плодящие неуникальный контент.

Согласно новым правилам, нельзя будет повторять заставку, оформление и описание известных каналов, не говоря о публикации заимствованных или слегка изменённых видео или музыки.

При этом фан-каналы как таковые не запрещаются, но YouTube проведёт чёткую грань между «обожанием» и копией. Чтобы канал не оказался заблокированным, владельцам фан-каналов придётся это отмечать в описании, чтобы пользователи понимали, что перед ними не оригинальный канал и не первоисточник контента.