В Австралии Facebook* оштрафовали на $14 млн за сбор данных через приложение, которое якобы предназначено для защиты конфиденциальности

В Австралии Facebook* оштрафовали на $14 млн за сбор данных через приложение, которое якобы предназначено для защиты конфиденциальностиОдним словом, за слежку
Австралийская комиссия по конкуренции и защите прав потребителей (ACCC) подала в суд на компанию Meta* за «скрытый» сбор конфиденциальных пользовательских данных. Суд приговорил Meta к выплате штрафа в $14 млн, также компания обязана выплатить $270426 судебных издержек.
Суть иска ACCC сводится к тому, что Meta использовала приложение для смартфонов Onavo, которое было представлено как защита конфиденциальности, собирая персональные данные, как то: время и частота использования других приложений, местоположение и другие данные в динамике. То есть австралийский регулятор оштрафовал Meta за слежку.
Ситуация осложняется и политическим контекстом. Для работы в Австралии ответчик привлекал к сотрудничеству аналитическое агентство Cambridge Analytica для анализа данных и разработки коммуникационной стратегии. Но это же агентство в 2016 году «засветилось» в ходе избирательной кампании в США.
* организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России.