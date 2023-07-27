В Австралии Facebook* оштрафовали на $14 млн за сбор данных через приложение, которое якобы предназначено для защиты конфиденциальности

Суть иска ACCC сводится к тому, что Meta использовала приложение для смартфонов Onavo, которое было представлено как защита конфиденциальности, собирая персональные данные, как то: время и частота использования других приложений, местоположение и другие данные в динамике. То есть австралийский регулятор оштрафовал Meta за слежку.

Ситуация осложняется и политическим контекстом. Для работы в Австралии ответчик привлекал к сотрудничеству аналитическое агентство Cambridge Analytica для анализа данных и разработки коммуникационной стратегии. Но это же агентство в 2016 году «засветилось» в ходе избирательной кампании в США.

* организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России.