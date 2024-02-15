В Австралии ресторан отобразился закрытым на картах Apple и потерял $8 тысяч

Опубликовано 15 февраля 2024, 16:48
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В Австралии ресторан отобразился закрытым на картах Apple и потерял $8 тысячApple при этом ничем не помогла
Владелец небольшого австралийского ресторана Pum's Kitchen рассказал, что без его ведома карточка заведения оказалась на Apple Maps. Для продвижения это хорошо, но ресторан внезапно оказался «закрытым».
На деле заведение не закрывалась, но его владелец является пользователем Android и Windows, поэтому не мог знать, что для его посетителей, пользующихся устройствами Apple, ресторан отображается как закрытый.
Ситуацию прояснил один из клиентов, позвонивший, чтобы уточнить, закрыт ли ресторан, чему владелец, разумеется, неприятно удивился. Обращение в Apple ничего не дало, так как владелец ресторана не является пользователем «яблочных» гаджетов.
Из-за этого инцидента ресторан потерял $8 тысяч в течение нескольких месяцев. При этом до конца не понятно, полностью ли связано «проседание» выручки заведения с «закрытым» статусом, или на то были и другие причины.