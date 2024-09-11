В Австралии запретят TikTok и прочие соцсети детям младше 14-16 лет

Возраст, с которого запрет вступит в силу, пока обсуждается, и может составить от 14 до 16 лет.

Премьер-министр Австралии Энтони Албанезе заявил, что социальные сети оказывают негативное влияние на молодежь и правительство намерено принять меры для борьбы с этой «угрозой».

Ранее подобные инициативы обсуждали и в других странах Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Малайзию и Сингапур.

В Австралии эта политика стала официальной с июня 2024 года, а минимальный возраст для доступа к соцсетям будут уточнять после тестирования методов проверки возраста.

Данное решение продолжает серию ограничений, которые в стране уже вводили ранее. Тогда запреты касались крупных технологических компаний, включая требование к новостным платформам платить местным медиа за контент.