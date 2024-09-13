Приложения
Опубликовано 13 сентября 2024, 07:43
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В Беларуси создали аналог YouTube, в который нельзя загрузить видео

Своего зрителя сервис точно найдет
Белорусский мультимедийный портал VIDEOBEL.BY — своеобразный аналог YouTube — был наконец-то запущен. Основная цель сервиса — объединить общественно-политический контент ведущих СМИ страны на одной платформе.
В Беларуси создали аналог YouTube, в который нельзя загрузить видео
© БелТА

На портале можно смотреть онлайн-вещание телеканалов и трансляции важных событий, включая мероприятия с участием президента.

Главной особенностью ресурса является его адаптация под различные устройства — от смартфонов до телевизоров.

Основной контент будет фокусироваться на событиях в Беларуси и мире, с упором на правду, которую, по словам Акулович, часто игнорируют или блокируют на других ресурсах.

Пользователям предлагается доступ к ключевым новостям и программам в удобном формате с тайм-кодами, что позволяет экономить время при просмотре объемного видеоконтента.

Источник:БелТА
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Белоруссия
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