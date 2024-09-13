В Беларуси создали аналог YouTube, в который нельзя загрузить видео

Опубликовано 13 сентября 2024, 07:431 мин.
В Беларуси создали аналог YouTube, в который нельзя загрузить видеоСвоего зрителя сервис точно найдет
Белорусский мультимедийный портал VIDEOBEL.BY — своеобразный аналог YouTube — был наконец-то запущен. Основная цель сервиса — объединить общественно-политический контент ведущих СМИ страны на одной платформе.
На портале можно смотреть онлайн-вещание телеканалов и трансляции важных событий, включая мероприятия с участием президента.
Главной особенностью ресурса является его адаптация под различные устройства — от смартфонов до телевизоров.
Основной контент будет фокусироваться на событиях в Беларуси и мире, с упором на правду, которую, по словам Акулович, часто игнорируют или блокируют на других ресурсах.
Пользователям предлагается доступ к ключевым новостям и программам в удобном формате с тайм-кодами, что позволяет экономить время при просмотре объемного видеоконтента.