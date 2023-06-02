В бета-версии Paint для Windows 11 появилась тёмная тема

По умолчанию тема оформления приложения соответствует настройкам ОС. Включить тёмную тему можно вручную.

Сообщается, что разработчики поработали над функционалом специальных возможностей, сделали более удобными элементы управления редактором, изменили диалоговые окна, добавили поддержку некоторых горячих клавиш и реализовали больше подсказок для улучшения пользовательского опыта.

Разработчики попросили больше обратной связи и пообещали следить за мыслями и предложениями участников тестирования.