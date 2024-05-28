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Опубликовано 28 мая 2024, 08:07
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В бете Telegram нашли защиту от фейков

Неожиданная находка
В исходном коде бета-версии Telegram для Android появилась функция Fact Check, предназначенная для проверки фактов в публикациях и добавления к ним уточняющей информации.
В бете Telegram нашли защиту от фейков
© Ferra

Сообщается, что за фактчекинг будут отвечать специализированные агентства, назначаемые правительствами стран.

Функция Fact Check будет работать следующим образом: Telegram будет сотрудничать с агентствами, которые занимаются проверкой информации. Пользователи смогут видеть, какое агентство выполнило проверку, но не смогут влиять на результаты фактчекинга.

В марте 2024 года основатель Telegram Павел Дуров объявил о планах компании повысить качество модерации в связи с предстоящими выборами в различных странах и широким распространением ИИ.

Он подчеркнул важность обеспечения достоверности информации в период повышенной активности пользователей.

Источник:VC.ru
Автор:Булат Кармак
Теги:
#мессенджер
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