В бете WhatsApp появился ИИ-ассистент для улучшения сообщений

Ассистент работает на базе технологии AI Private Processing. Это означает, что текст обрабатывается анонимно и безопасно: сообщение шифруется, временно передаётся на сервер для анализа, а после возврата вариантов улучшений данные не сохраняются. WhatsApp не имеет доступа к самой переписке.

После активации функции в настройках, пользователю доступна иконка с ручкой в поле ввода текста. Нажав на неё, можно выбрать тон сообщения: нейтральное перефразирование, профессиональное, смешное, поддерживающее или корректировка с исправлением ошибок.

Ассистент предложит несколько вариантов текста. А уже отправитель решает, оставить оригинал или выбрать доработанную версию. Функция тестируется на ограниченном числе пользователей iOS, но в будущем должна стать доступна шире.