В «Блокноте» на Windows появилась платная ИИ-функция переписывания текста

Функция так и называется — «Переписать». Для её активации необходима учётная запись Microsoft, так как эта ИИ-функция доступна только пользователям с платными подписками Microsoft 365 Personal или Microsoft 365 Family.

Тем не менее возможность (требование) входа в учётную запись через «Блокнот» вызвала беспокойство у некоторых пользователей. Но, как отмечает портал Windows Central, вход в учётную запись Microsoft не является обязательным для использования «Блокнота», — только для использования функции «Переписать».

В остальном «Блокнот» остаётся бесплатным и не требует наличия учётной записи. Также в приложении теперь поддерживается подсчёт символов. Однако эти функции можно отключить.