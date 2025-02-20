В «Блокноте» на Windows появилась платная ИИ-функция переписывания текста

Опубликовано 20 февраля 2025, 18:451 мин.
В «Блокноте» на Windows появилась платная ИИ-функция переписывания текстаДля работы функции необходимы учётная запись и подписка
В легендарном приложении «Блокнот» на Windows появилась платная функция «умного» переписывания текста по запросу.
© Microsoft
Функция так и называется — «Переписать». Для её активации необходима учётная запись Microsoft, так как эта ИИ-функция доступна только пользователям с платными подписками Microsoft 365 Personal или Microsoft 365 Family.
Тем не менее возможность (требование) входа в учётную запись через «Блокнот» вызвала беспокойство у некоторых пользователей. Но, как отмечает портал Windows Central, вход в учётную запись Microsoft не является обязательным для использования «Блокнота», — только для использования функции «Переписать».
В остальном «Блокнот» остаётся бесплатным и не требует наличия учётной записи. Также в приложении теперь поддерживается подсчёт символов. Однако эти функции можно отключить.
Источник:Windows Central
Автор:Андрей Кадуков
Теги: