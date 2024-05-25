В браузере Arc Search появилась функция получения ответов на запросы по телефону

Функционал работает на основе ИИ, позволяя пользователю не писать текстовые запросы и ждать на них голосового ответа, а сразу всё спрашивать по телефону, как при обычном общении. Технология поможет найти ответы на сиюминутные, несложные вопросы и ответит голосом.

Причём в ходе диалога можно будет изменять формулировки, тему и задавать дополнительные вопросы. При этом и ранее Arc Search поддерживал голосовые запросы, но разработчики считают реализацию Call Arc новым шагом к упрощению и более предметному поиску, а также создания соответствующего пользовательского опыта.

При активации этой функции на смартфоне пользователь увидит говорящий смайлик, будто ведётся диалог с реальным собеседником.