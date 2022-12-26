В браузере Firefox исправили баг спустя 18 лет после его обнаружения

Речь идёт об ошибке под номером 290125. Она касалась того, как Firefox отображал текст с CSS-псевдоэлементом ::first-letter.

Изначально баг был исправлен в Firefox 3.0 в 2007 году, но затем вновь открыт в 2014 году. Такое решение было принято после того, как обнаружилось, что обработка высоты строк в Firefox не соответствует спецификациям CSS и вызывает проблемы совместимости.

По итогу только сейчас, в декабре 2022-го, она была окончательно отмечена как исправленная и, как ожидается, будет включена в Firefox 110. Релиз данной версии ожидается в феврале 2023 года.