В браузере Microsoft Edge пользователей будет преследовать «умный» редактор текста

Опубликовано 10 октября 2025, 20:211 мин.
В браузере Microsoft Edge пользователей будет преследовать «умный» редактор текстаПока отключить функцию нельзя
Инсайдеры из Windows Latest сообщают, что Microsoft добавит в браузер Edge новые функции Copilot: визуализацию и поиск. Но ключевая функция, которая в данный момент тестируется — автоматическое всплывающее окно «умного» редактора текста. Который, к слову, будет весьма навязчивым.
© Windowslatest.com
Окно с предложением отредактировать текст будет всплывать с надписью «Помоги мне написать». Функция предлагает варианты редактирования текста при его выделении, которые отображаются автоматически при внесении изменений пользователем. Доступ к функции осуществляется через контекстное меню после щелчка правой кнопкой мыши.
Однако непонятно, как эту функцию отключить, если она не нужна. Инсайдеры пишут, что те пользователи, которым эта функция не понадобится, столкнутся с проблемой отсутствия кнопки для её отключения. Но добавит ли Microsoft такую возможность, неизвестно.
Источник:Windows Latest
Автор:Андрей Кадуков