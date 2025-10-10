Приложения
Опубликовано 10 октября 2025, 20:21
1 мин.

В браузере Microsoft Edge пользователей будет преследовать «умный» редактор текста

Пока отключить функцию нельзя
Инсайдеры из Windows Latest сообщают, что Microsoft добавит в браузер Edge новые функции Copilot: визуализацию и поиск. Но ключевая функция, которая в данный момент тестируется — автоматическое всплывающее окно «умного» редактора текста. Который, к слову, будет весьма навязчивым.
В браузере Microsoft Edge пользователей будет преследовать «умный» редактор текста

© Windowslatest.com

Окно с предложением отредактировать текст будет всплывать с надписью «Помоги мне написать». Функция предлагает варианты редактирования текста при его выделении, которые отображаются автоматически при внесении изменений пользователем. Доступ к функции осуществляется через контекстное меню после щелчка правой кнопкой мыши.

© Windowslatest.com

Однако непонятно, как эту функцию отключить, если она не нужна. Инсайдеры пишут, что те пользователи, которым эта функция не понадобится, столкнутся с проблемой отсутствия кнопки для её отключения. Но добавит ли Microsoft такую возможность, неизвестно.