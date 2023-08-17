В браузере Opera для iPhone появился ИИ на базе технологии ChatGPT

Новинка, получившая название Aria, разработана в сотрудничестве с OpenAI и представляет собой передовой генеративный AI-сервис. Он усилен архитектурой Composer от Opera, предоставляя пользователям доступ к результатам веб-поиска в реальном времени.

Aria была создана для улучшения взаимодействия пользователей с Интернетом, предоставляя помощь в таких задачах, как поиск информации, генерация текста или кода и запросы о продуктах.

Инструмент уже был успешно запущен в версиях Opera для настольных компьютеров и Android. Теперь же доступность Aria распространяется на все основные платформы, включая Mac, Windows, Linux, Android и iOS.

Важно отметить, что опыт использования AI в браузере Opera полностью контролируется пользователем. Пользователи имеют право выбирать, хотят ли они взаимодействовать с AI-сервисами.

После активации Aria предоставляет умные инсайты, инновационные идеи и голосовые команды.