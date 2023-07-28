В браузере Opera GX появилась функция замены реальных запросов пользователя фальшивыми

В браузере Opera GX появилась функция замены реальных запросов пользователя фальшивымиЧерез две недели простоя для браузера пользователь «умирает»
Разработчики браузера Opera GX 27 июля выпустили обновление, в рамках которого появилась занятная функция — замена настоящей истории запросов пользователя в интернете на фальшивку. Если не использовать браузер в течение 14 дней, автоматически запустится функция «Фальшивая история».
Суть нововведения в том, что когда пользователь не использует браузер 14 дней, Opera «воспримет» это будто «пользователь уже умер» и сотрёт всю историю запросов и поиска безвозвратно. Вместо них браузер создаст фальшивую, «но приятную версию» истории, в которой будут значиться только запросы о донорстве крови, благотворительности, изучении иностранных языков, волонтёрстве, помощи животным и т.п. В общем, чтобы о пользователе сложилось только положительное впечатление.
Пока доступны только англоязычные фальшивые запросы.