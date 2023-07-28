В браузере Opera GX появилась функция замены реальных запросов пользователя фальшивыми

Суть нововведения в том, что когда пользователь не использует браузер 14 дней, Opera «воспримет» это будто «пользователь уже умер» и сотрёт всю историю запросов и поиска безвозвратно. Вместо них браузер создаст фальшивую, «но приятную версию» истории, в которой будут значиться только запросы о донорстве крови, благотворительности, изучении иностранных языков, волонтёрстве, помощи животным и т.п. В общем, чтобы о пользователе сложилось только положительное впечатление.

Пока доступны только англоязычные фальшивые запросы.