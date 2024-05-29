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Приложения
Опубликовано 29 мая 2024, 07:30
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В браузере Opera появится генерация картинок и перевод текста в аудио от Google

В рамках чат-бота Aria
Разработчики браузера Opera рассказали, что объединились с Google, в результате чего в их продукт будет внедрена большая языковая модель (LLM) Gemini.
В браузере Opera появится генерация картинок и перевод текста в аудио от Google

© Opera

Работать технология будет в рамках чат-бота Aria. Пользователь сможет использовать новую функцию генерирования изображений на основе модели Imagen 2 от Google, а также получать зачитывание новостей и поисковых запросов в разговорном тоне. Пока функционал доступен в рамках программы тестирования браузера Opera One для разработчиков.

Как отмечает портал Engadget, Opera уже сотрудничает с OpenAI и предлагает пользователям взаимодействие с моделью GPT-4o через чат-бот Aria. Чтобы «подружить» обе модели браузер оснащён движком Composer AI, который может обрабатывать «намерения пользователя на основе его запроса, а затем решать, какую модель использовать для каждой конкретной задачи».

Если в ходе тестирования всё пройдёт успешно, Opera сможет распространить эти функции на всех желающих, хотя функционал может претерпеть некоторые изменения в зависимости от мнения первых пользователей.

Источник:Engadget
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#нейросеть
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#браузер
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#OPERA
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#Google
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#Gemini