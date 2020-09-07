В браузере-последователе Opera появилась возможность ставить интернет "на паузу"
Соответствующая функция стала частью свежего обновления Vivaldi под номером 3.3. Благодаря ей пользователи смогут нажать одну-единственную кнопку “Приостановить работу” в нижнем левом углу браузера и остановить воспроизведение аудио и видео, скрыть все активные вкладки, панели и прочий контент. При это речь идёт не о закрытии браузера — все открытые видеозаписи, музыка, текст и картинки полностью кешируются, то есть к ним можно будет вернуться даже без подключения к интернету сочетанием клавиш. Функцию можно включить, воспользовавшись сочетанием Ctrl +.
Разработчики заявляют, что новая функция будет особенно полезной во времена, когда люди ищут возможность соблюдать баланс между работой и личными делами на своих компьютерах.
Напомним, Vivaldi основал бывший гендиректор Opera Software Йон фон Течнер. Это случилось в 2015 году, когда команда разработчиков Opera приняла решение перевести браузер на движок Chrome.
Таким образом в 2015 году команда девелоперов начала развивать Opera почти с чистого листа для удешевления разработки (благодаря движку Chrome сайты отображались так же, как в браузере Google, разработчикам не приходилось заниматься приспособлением браузера под современные сайты). Да и многие функции удавалось заимствовать у опенсорсного варианта Google Chrome, браузера Chromium. В то же время движок был крайне ограничен в ряде функций (Google создал движок под свои маркетинговые нужды, а не с учётом пожеланий энтузиастов), и на его базе поначалу не удавалось повторить функциональность оригинальной Opera.
При этом браузер Vivaldi как раз сохранил исходный движок Opera, Blink. Следовательно:
Opera в 2015 стал перелицованным Google Chrome, который постепенно обрастал новыми функциями,
Vivaldi стал прямым последователем «той самой» Opera и стал эволюционным развитием знаменитого норвежского браузера.